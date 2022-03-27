Кузнецов продлил свою рекордную серию результативности до 12 матчей подряд

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов продлил свою результативную серию.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» россиянин отдал голевую передачу на Александра Овечкина и набрал очки в 12-м матче подряд. Это лучший показатель в карьере Кузнецова.

На счету 29-летнего Кузнецова 65 (22+43) очков в 64 матчах сезона-2021/22. В последних 12 играх он забросил 7 шайб и отдал 8 голевых передач.