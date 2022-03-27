Кузнецов продлил свою рекордную серию результативности до 12 матчей подряд
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов продлил свою результативную серию.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» россиянин отдал голевую передачу на Александра Овечкина и набрал очки в 12-м матче подряд. Это лучший показатель в карьере Кузнецова.
На счету 29-летнего Кузнецова 65 (22+43) очков в 64 матчах сезона-2021/22. В последних 12 играх он забросил 7 шайб и отдал 8 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
|27.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|1 : 4
|27.03
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 3
|27.03
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 2
|27.03
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 4 Б
|27.03
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|27.03
|03:00
|
Сент-Луис – Каролина
|2 : 7
|27.03
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|27.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|27.03
|21:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|27.03
|23:59
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|27.03
|23:59
|
Рейнджерс – Баффало
|- : -
Новости