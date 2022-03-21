Кузнецов продлил результативную серию до девяти матчей

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:3).

29-летний россиянин продлил результативную серию до 9 матчей — на его счету 12 (6+6) очков.

В текущем сезоне Кузнецов провел 61 матч, в которых набрал 62 (21+41) очка при среднем коэффициенте полезности «+9».