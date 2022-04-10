Кузнецов признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Вашингтон» (3:6).

Второй звездой встречи признан российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. 29-летний россиянин забросил одну шайбу. В конце третьего периода он забросил в пустые ворота, когда его команда играла в меньшинстве.

Третьей звездой стал форвард «Пингвинз» Джефф Картер, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, набравший 2 (1+1) очка.