Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ
09:58
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой по итогам игрового дня в НХЛ.
Россиянин записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу в игре с «Колорадо» (6:3).
Первой звездой дня признан форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который отличился дублем и отдал 2 голевых передачи в игре с «Анахаймом» (6:5).
Третьей звездой стал форвард «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк, сделавший хет-трик в игре против «Виннипега» (6:5 ОТ).
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