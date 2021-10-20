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Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ
09:58
Евгений Кузнецов. Фото Getty Images
Евгений Кузнецов. Фото Getty Images
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой по итогам игрового дня в НХЛ.

Россиянин записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу в игре с «Колорадо» (6:3).

Первой звездой дня признан форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который отличился дублем и отдал 2 голевых передачи в игре с «Анахаймом» (6:5).

Третьей звездой стал форвард «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк, сделавший хет-трик в игре против «Виннипега» (6:5 ОТ).

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Иван Торопцев все материалы автора
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