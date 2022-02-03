Кузнецов признан третьей звездой матча против «Эдмонтона»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:5).

29-летний россиянин стал автором третьей шайбы «Кэпиталз». Первой звездой признан форвард «Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс, набравший 3 (2+1) очка, вторая звезда — Леон Драйзайтль, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Кузнецов провел 44 матча, в которых набрал 45 (14+31) очков.