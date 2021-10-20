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Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»

05:42
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Колорадо» (6:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский напададющий Евгений Кузнецов. Он отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой стал защитник Ник Дженсен, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку Энтони Манта, забросивший свою 100-ю шайбу в лиге.

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