Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Колорадо» (6:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский напададющий Евгений Кузнецов. Он отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой стал защитник Ник Дженсен, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку Энтони Манта, забросивший свою 100-ю шайбу в лиге.