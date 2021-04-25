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Кузнецов признан первой звездой матча с «Айлендерс»

05:07
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:3).

28-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Второй звездой признан форвард Даниэль Спронг, третья звезда — защитник Бренден Диллон.

В текущем сезоне Кузнецов провел 38 матчей, в которых набрал 28 (9+19) очков.

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