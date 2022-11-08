Кузнецов признан первой звездой матча против «Эдмонтона»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:4).

30-летний россиянин набрал в этой встрече 4 (2+2) очка. Второй звездой признан форвард «Кэпиталз» Дилан Строум, набравший 3 (2+1) очка. Третья звезда — защитник Эрик Густафссон, у которого ассистентский хет-трик.

В текущем сезоне Кузнецов провел 13 матчей, в которых набрал 11 (2+9) очков.