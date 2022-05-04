Кузнецов признан первой звездой матча «Флорида» — «Вашингтон», Бобровский — третьей

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча первого раунда плей-офф «Флорида» — «Вашингтон» (2:4).

Третьей звездой встречи был признан российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. 33-летний россиянин отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий «Кэпиталз» Ти Джей Оши, ставший автором победной шайбы.

Возглавил тройку российский форвард Евгений Кузнецов, который на 9-й минуте третьего периода сравнял счет с передачи Александра Овечкина.