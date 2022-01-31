Кузнецов примет участие в Матче звезд НХЛ вместо Адама Фокса

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов примет участие в Матче звезд НХЛ-2022, сообщает официальный сайт НХЛ.

29-летний россиянин заменит защитника «Рейнджерс» Адама Фокса. Также вместо нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона выступит защитник «Нэшвилла» Роман Йоси.

В текущем сезоне Кузнецов провел 42 матча, в которых набрал 43 (13+30) очка.