Кузнецов повторил второй результат в карьере по голам в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (4:3 Б), достиг отметки в 21 гол в нынешнем сезоне НХЛ.

Это его второй результат по голам в регулярке за время карьеры в лиге.

Рекордом являются 27 шайб, который он забросил в сезоне-2017/2018, проведя при этом 79 матчей. На следующие сезон он забил также 21 гол в 76 матчах.

Кузнецов проводит девятый год в НХЛ. В этом сезоне он провел 61 матч, в которых набрал 61 (21+40) очко при показателе полезности «+9».