Кузнецов попадет в список защищенных игроков «Вашингтона» на драфте расширения
17:08
Российский нападающий Евгений Кузнецов попадет в список защищенных игроков «Вашингтона» на драфте расширения. «Кэпиталз» решили сохранить права на россиянина, сообщает в Twitter журналист Саманта Пелл.
Также «Столичные» сохранят права на голкипера Илью Самсонова и защитника Дмитрия Орвлова. Капитана команды Александра Овечкина не надо было защищать, так как он находится в статусе свободного агента.
Нападающие: Никлас Бэкстрем, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши, Том Уилсон, Энтони Манта, Ларс Эллер, Даниэль Спронг.
Защитники: Джон Карслон, Дмитрий Орлов, Тревор ванн Римсдайк.
Голкипер: Илья Самсонов.
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