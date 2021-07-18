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Кузнецов попадет в список защищенных игроков «Вашингтона» на драфте расширения

17:08
Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports
Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports
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Российский нападающий Евгений Кузнецов попадет в список защищенных игроков «Вашингтона» на драфте расширения. «Кэпиталз» решили сохранить права на россиянина, сообщает в Twitter журналист Саманта Пелл.

Также «Столичные» сохранят права на голкипера Илью Самсонова и защитника Дмитрия Орвлова. Капитана команды Александра Овечкина не надо было защищать, так как он находится в статусе свободного агента.

Нападающие: Никлас Бэкстрем, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши, Том Уилсон, Энтони Манта, Ларс Эллер, Даниэль Спронг.

Защитники: Джон Карслон, Дмитрий Орлов, Тревор ванн Римсдайк.

Голкипер: Илья Самсонов.

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Иван Шитик все материалы автора

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