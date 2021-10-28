Кузнецов получил удар по лицу клюшкой, передаваемой со скамейки запасных «Детройта». Видео

Необычный эпизод случился во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Детройтом» (2:3 ОТ).

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов вел силовую борьбу с Диланом Ларкиным, который потерял клюшку. Произжая на одном колене мимо скамейки запасных «Ред Уингз» россиянин угодил лицом в клюшку, которую хотели передать Ларкину.

Кузнецов схватился за лицо и упал на лед. Ему потребовалось оказание медицинской помощи. В следующей смене он вернулся на лед.