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Кузнецов получил удар по лицу клюшкой, передаваемой со скамейки запасных «Детройта». Видео

05:23

Необычный эпизод случился во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Детройтом» (2:3 ОТ).

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов вел силовую борьбу с Диланом Ларкиным, который потерял клюшку. Произжая на одном колене мимо скамейки запасных «Ред Уингз» россиянин угодил лицом в клюшку, которую хотели передать Ларкину.

Кузнецов схватился за лицо и упал на лед. Ему потребовалось оказание медицинской помощи. В следующей смене он вернулся на лед.

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