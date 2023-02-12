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Сегодня, 23:10

Кузнецов получил повреждение в матче с «Сан-Хосе». До этого он нанес травму вратарю «Шаркс»

Российский нападающий «Вашингтона» Кузнецов получил повреждение в матче с «Сан-Хосе»
Иван Шитик
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе».

В конце второго периода сразу два игрока «Шаркс» постарались провести силовой прием против россиянина. В итоге, форвард был вынужден покинуть площадку, держась за правую руку.

Отметим, что до этого Кузнецов отличился в этом матче. Причем в этом моменте он столкнулся с вратарем «Шаркс» Кааппо Кяхкеном.

Россиянин врезался в голкипера, который после контакта не сразу смог подняться со льда. Он должен был покинуть площадку, чтобы пройти обследование на возможное сотрясение.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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