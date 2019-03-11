Кузнецов получил номер "СЭ" со своим интервью. Фото с Рабинером

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер продолжает свою поездку по Северной Америке. Теперь он добрался до Питтсбурга, где завтра "Пингвинз" предстоит матч с одним из самых принципиальных соперников в НХЛ – "Вашингтоном".

За день до игры наш спецкор встретился с форвардом "Кэпс" Евгением Кузнецовым и подарил ему номер "СЭ" с большим интервью российского нападающего, которое вышло в феврале.