Кузнецов получил номер "СЭ" со своим интервью. Фото с Рабинером

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер продолжает свою поездку по Северной Америке. Теперь он добрался до Питтсбурга, где завтра "Пингвинз" предстоит матч с одним из самых принципиальных соперников в НХЛ – "Вашингтоном".
За день до игры наш спецкор встретился с форвардом "Кэпс" Евгением Кузнецовым и подарил ему номер "СЭ" с большим интервью российского нападающего, которое вышло в феврале.
Когда получил номер "СЭ" со своим интервью@IgorRabiner и @Kuzya92 pic.twitter.com/huj8uL1KkC– СЭ Хоккей (@hockey_se) 11 марта 2019 г.
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