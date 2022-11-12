Кузнецов поднялся на девятое место по голевым передачам в истории «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поднялся на девятое место по голевым передачам в истории клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1) россиянин сделал свой 353-й результативный пас за все время выступлений за «Кэпиталз» и сравнялся по этому показателю с Петером Бондрой. Отставание Кузнецова от идущего на восьмом месте Бенгта-Оке Густафссона составляет 6 голевых передач.

Рекорд по результативным пасам в истории «Вашингтона» принадлежит Никласу Бэкстрему (747), второе место занимает Александр Овечкин (635).