«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил«Вегас» — 5:2. На счету российского форварда хозяев Евгения Кузнецова 2 (1+1) очка, 5 бросков в створ, силовой прием и блокшот за 19.08 (6.58 — в большинстве) на льду. Он признан первой звездой встречи.

В 15 матчах на счету Кузнецова 16 (6+10) очков.

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