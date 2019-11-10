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Кузнецов — первая звезда матча «Вашингтон» — «Вегас»

06:40
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«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил«Вегас» — 5:2. На счету российского форварда хозяев Евгения Кузнецова 2 (1+1) очка, 5 бросков в створ, силовой прием и блокшот за 19.08 (6.58 — в большинстве) на льду. Он признан первой звездой встречи.

В 15 матчах на счету Кузнецова 16 (6+10) очков.

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