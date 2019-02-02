Кузнецов - первая звезда матча с "Калгари"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан первой звездой матча НХЛ против "Калгари" (4:3). Россиянин в концовке встречи забросил победную шайбу. Также по ходу встречи он отметился голевой передачей.

Второй звездой стал другой нападающий "Кэпиталз" Дмитрий Яшкин, забросивший одну шайбу, а замкнул тройку лучших форвард "Флэймз" Элиас Линдхольм, который также записал на свой счет один гол.