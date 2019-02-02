Кузнецов - первая звезда матча с "Калгари"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан первой звездой матча НХЛ против "Калгари" (4:3). Россиянин в концовке встречи забросил победную шайбу. Также по ходу встречи он отметился голевой передачей.
Второй звездой стал другой нападающий "Кэпиталз" Дмитрий Яшкин, забросивший одну шайбу, а замкнул тройку лучших форвард "Флэймз" Элиас Линдхольм, который также записал на свой счет один гол.
#CapsFlames 3 ⭐️'s of the game:– Washington Capitals (@Capitals) 2 февраля 2019 г.
⭐️: @Kuzya92
⭐️⭐️: @DmitrijJaskin
⭐️⭐️⭐️: CGY: Elias Lindholm pic.twitter.com/n2WyhufRNI
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