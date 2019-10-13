НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кузнецов — первая звезда матча с «Далласом», Самсонов — третья

06:13
Теги:

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:1). Он отметился голом, реализовав большинство в начале третьего периода.

Второй звездой стал Джон Карлсон, забросивший победную шайбу, а замкнул тройку лучших российский вратарь Илья Самсонов, отразивший 24 из 25 бросков по своим воротам.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир