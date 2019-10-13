Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:1). Он отметился голом, реализовав большинство в начале третьего периода.

Второй звездой стал Джон Карлсон, забросивший победную шайбу, а замкнул тройку лучших российский вратарь Илья Самсонов, отразивший 24 из 25 бросков по своим воротам.

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