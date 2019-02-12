Кузнецов - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Первой звездой дня назван российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, забросивший две шайбы и сделавший две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (6:4).

Второй звездой признан голкипер "Питтсбурга" Мэттью Мюррей, который отразил 50 бросков в игре с "Филадельфией" (4:1).

Третьей звездой стал форвард "Сан-Хосе" Эвандер Кейн, оформивший дубль в матче с "Ванкувером" (7:2).

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