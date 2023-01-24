Кузнецов ответил на вопрос об идеальной передаче на Овечкина

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов ответил на вопрос о том, какая передача является идеальной для его партнера по команде Александра Овечкина.

«Любая, что идет ему на крюк. Пока шайба лежит на льду и приходит на крюк Ови, ему не нужно думать о том, как правильно поступать, он просто может сразу сыграть нужным образом. Пока шайба на льду, а Ови в своем офисе, с ним все будет в порядке», — приводит слова Кузнецова AP News.

Кузнецов со 105 ассистами занимает третье место по количеству результативных передач на Овечкина.