Кузнецов отказался играть за сборную России в пользу США, готовясь к турниру по NHL 20

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел тренировку с киберспортсменом с Джоном «JohnWayne» Касагра перед турниром по NHL 20. Во время трансляции на Twitch россиянину предложили сыграть за сборную России, но тот отказался.

— Давай, что ли, второй матч сборными сыграем, — предложил Кузнецов.

— Не вопрос, — отозвался JohnWayne. — Хочешь за Россию?

— Давай США. Хочу попробовать в простой хоккей поиграть, бей-беги, — улыбнулся Кузнецов.