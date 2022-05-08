Кузнецов оштрафован на 5 тысяч долларов за удар соперника клюшкой

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил штраф в размере 5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Департамента безопасности НХЛ.

Во время третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой» (6:1) Кузнецов вступил в словесную перепалку с форвардом «Пантерз» Ноэлем Аччари.

Пока судьи разнимали игроков, Кузнецов ударил Аччари клюшкой по лицу.

Американец потребовал наказать россиянина за этот поступок, однако арбитры оставили данный эпизод без внимания.