Кузнецов оштрафован на 5 тысяч долларов за удар соперника клюшкой
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил штраф в размере 5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Департамента безопасности НХЛ.
Во время третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой» (6:1) Кузнецов вступил в словесную перепалку с форвардом «Пантерз» Ноэлем Аччари.
Пока судьи разнимали игроков, Кузнецов ударил Аччари клюшкой по лицу.
Американец потребовал наказать россиянина за этот поступок, однако арбитры оставили данный эпизод без внимания.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
3 - 0
|3 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 1
|
Каролина - Бостон
|2 - 1
Результаты / календарь
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7.05
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|3
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Габриэль Ландескуг
Колорадо
|3
|6
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|5
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|3
|4
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|3
|4
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|2
|0.75
|
|
Антти Раанта
Каролина
|2
|0.89
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.01
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