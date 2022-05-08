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Сегодня, 19:24

Кузнецов оштрафован на 5 тысяч долларов за удар соперника клюшкой

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил штраф в размере 5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Департамента безопасности НХЛ.

Во время третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой» (6:1) Кузнецов вступил в словесную перепалку с форвардом «Пантерз» Ноэлем Аччари.

Пока судьи разнимали игроков, Кузнецов ударил Аччари клюшкой по лицу.

Американец потребовал наказать россиянина за этот поступок, однако арбитры оставили данный эпизод без внимания.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
1 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
1 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
3 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
3 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Даллас
0 - 0
1 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 2
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 1
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
0 - 0
5. Каролина - Бостон
0 - 0
2 - 1
Результаты / календарь
21.04
22.04
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28.04
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3.05
4.05
5.05
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7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 3 7
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 3 6
Габриэль Ландескуг

Габриэль Ландескуг

Колорадо

 3 6
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 3 5
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 3 4
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 3 4
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Вашингтон

 2 0.75
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 2 0.89
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.01
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