Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кузнецов оформил дубль в игре с «Колорадо». Видео

03:38
Теги:

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». На 17-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.

Для 29-летнего россиянина этот гол стал вторым в этой встрече и в этом сезоне НХЛ. Первую шайбу он забросил на 7-й минуте первого периода.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Главный офис ФБР в Вашингтоне прокомментировал обыски в доме Дерипаски
0