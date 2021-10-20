Кузнецов оформил дубль в игре с «Колорадо». Видео
03:38
«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». На 17-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.
Для 29-летнего россиянина этот гол стал вторым в этой встрече и в этом сезоне НХЛ. Первую шайбу он забросил на 7-й минуте первого периода.
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