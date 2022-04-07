Кузнецов оценил игру «Вашингтона» в победном матче с «Тампой»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Тампой» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Да, мы провели отличный матч. Хотелось бы, чтобы мы больше играли 5 на 5, но, в любом случае, мы набрали очень важные 2 очка. Нам удавалось неплохо действовать в защите. Игра получилась веселой и для зрителей, и для хоккеистов», — сказал на послематчевой пресс-конференции Кузнецов.

В игре против «Тампы» Кузнецов сделал 2 голевых передачи.

«Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 86 очками в 70 матчах.