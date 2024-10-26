Кузнецов оценил готовность Демидова к игре в НХЛ

Форвард СКА Евгений Кузнецов поделился мнением о том, когда нападающий Иван Демидов будет готов для игры в НХЛ.

«Об игре в НХЛ я лично ему потом скажу. Да он сам все знает. Я про него обычно не говорю. Я уже говорил, что он добрый, хороший парень, читает все то, что пишут про него», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

18-летний россиянин летом был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ-2024. В текущем сезоне Демидов набрал 16 (5+11) очков в 20 матчах КХЛ.