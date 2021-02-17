Кузнецов объяснил дисквалификацию за нарушение COVID-протокола в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов 17 февраля рассказал о дисквалификации за нарушение протокола безопасности Национальной хоккейной лиги в период пандемии коронавируса.

— Во время этого разговора вы находитесь в Питтсбурге, где на прошлом выезде вас наказали за то, что вы собрались вчетвером в одном номере. Можете прояснить эту ситуацию?

— К сожалению, я не могу рассказать все. Это должно было оставаться на нашей кухне, но получилось так, что это вышло за ее пределы, — сказал Кузнецов в интервью Sport24. — У меня ни на кого обид нет. Мы сами были виноваты — смотрели телевизор в одной комнате без алкоголя и всего подобного. Просто смотрели UFC, играли в приставку. Так получилось, несчастный случай, что Самса (Илья Самсонов — прим. «СЭ») первый заболел. Лично я расстроился больше из-за этого, а не из-за штрафа и наказания. У него довольно тяжелый год, а тут еще коронавирус. За себя-то я не переживал — ничего страшного. Встал, отряхнулся, да вышел. А за него я очень расстроился.

На счет того, как сделали в клубе — значит, так посчитали нужным. Я не могу никак возразить им, потому что я простой рабочий. Так что, можно сказать, что я поддерживаю их и наказание, которое мы понесли. Повторюсь, сами виноваты. Но это уже прошлое, зачем его вспоминать. Нужно думать о будущем. Поэтому сейчас я один в номере, да и Самса сейчас в фарм-клубе, так что можно не волноваться (смеется).

Евгений Кузнецов с 21 января не мог быть в списке команды, так как был отправлен на карантин.