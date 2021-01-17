Центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал об ощущениях от начала регулярного чемпионата НХЛ.

— Тяжело, очень тяжело. Причем, страдают все, но некоторым гораздо тяжелей. Мы вот первые игры провели против «Баффало». Соперник практически год без хоккея, у нас-то хотя бы плей-офф был. И представляете — «Клинкам» дважды за два дня выходить против нас. Скажу, что хоккея практически и не было. И мы, и соперник старались скорее не пропустить, чем что-то придумать в атаке, сыграть на результат.

— Второй матч был совсем ужасным.

— Зато у нас вратарь хорошо сыграл. Мы позволили слишком часто бросать по воротам Витека Ванечека, но он со всем справился. Однако, соглашусь, качество игры было не самым... Впрочем, мы уезжаем с выезда с двумя победами. Сейчас тот случай, когда очень доволен таким исходом.

(Алексей Шевченко)

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