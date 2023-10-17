Кузнецов необычным образом реализовал победный буллит в матче с «Калгари»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Калгари» — 3:2.

Победный буллит реализовал форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. При этом 31-летний россиянин необычно исполнил бросок: сначала он медленно подъезжал к воротам, часто подбивая шайбу, а потом нанес мощный бросок.

В следующем матче «Вашингтон» 19 октября сыграет с «Оттавой», «Калгари» 20 октября встретится с «Баффало».