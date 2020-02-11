«Ему всего 32, верно?» Кузнецов не знает возраст Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов считает, что 34-летний капитан команды Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретки по голам в НХЛ. На счету канадца 894 заброшенные шайбы, у россиянина — 698.

— Ему всего 32, верно? 33? - cказал Кузнецов в интервью NBC Sports. — Как бы то ни было.

— Только вчера исполнилось 18, — пошутил сам Овечкин.

— 200 голов, — продолжил Кузнецов. — Это, наверное, четыре года. Для некоторых людей он просто другой, верно? Они смотрят на него, как на Иисуса. Мы каждый день видимся, так что для нас это просто нормально. Немного сложно понять, с кем мы играем.

Когда у тебя в стране есть хотя бы один такой игрок, люди будут следить. Они постараются добиться того же успеха, что и вы. Это довольно трудно для детей в некоторых других странах, где у них нет любимого игрока — у них нет такого, как Ови.