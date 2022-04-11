Кузнецов набрал очки в 16 из 17 последних матчах НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» (4:2).

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Таким образом, 29-летний россиянин набрал очки в 16 из 17 последних матчах. За этот период Кузнецов набрал 20 (8+12) очков.

В текущем сезоне Кузнецов провел 69 матчей, в которых набрал 70 (23+47) очков.