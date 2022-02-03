Кузнецов набрал 45 очко в сезоне. Видео

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». В начале третьего периода шайба оказалась в воротах «Ойлерз».

Гол записали за российского нападающего Евгения Кузнецова. Эта шайба стала для него 14-й в этом сезоне.

Также в этом регулярном чемпионате НХЛ Кузнецов отметился 31 голевой передачей. Таким образом, на его счету 45 очков.