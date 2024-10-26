Кузнецов и Прищепов отметились заброшенными шайбами в матче фарм-клубов «Калгари» и «Колорадо»

«Калгари Ранглерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Колорадо Иглс» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Калгари» голом отметился защитник Ян Кузнецов, у фарм-клуба «Колорадо» шайба на счету форварда Никиты Прищепова.

В текущем сезоне 22-летний Кузнецов провел 7 матчей в АХЛ и набрал 2 (1+1) очка, у 20-летнего Прищепова 4 (1+3) очка в 5 играх.