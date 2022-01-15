Кузнецов чуть не получил травму в столкновении с Овечкиным

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рисковал получить травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Причем он столкнулся с партнером по команде Александром Овечкиным.

В результате столкновения Кузнецов упал на лед и с трудом добрался до скамейки запасных. Нападающий смог продолжить встречу.