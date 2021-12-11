Кузнецов с передачи Овечкина забросил девятую шайбу в сезоне. Видео
05:11
«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 8-й минуте третьего периода счет стал 1:3.
Заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Для него этот гол стал девятым в этом сезоне.
Также в голевой атаке поучаствовал Александр Овечкин, оформивший 22-й ассист в сезоне.
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