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Кузнецов с передачи Овечкина забросил девятую шайбу в сезоне. Видео

05:11
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«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 8-й минуте третьего периода счет стал 1:3.

Заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Для него этот гол стал девятым в этом сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовал Александр Овечкин, оформивший 22-й ассист в сезоне.

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Евгений Козинов все материалы автора
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