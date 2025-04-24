Кузьменко забросил вторую шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Лос-Анджелес» увеличил преимущество во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

На 11-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Андрей Кузьменко. Он реализовал большинство и сделал счет 3:0.

Для 29-летнего россиянина это второй гол в этом плей-офф НХЛ.