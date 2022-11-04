Кузьменко забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ

«Ванкувер» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». На 6-й минуте третьего периода счет стал 5:2.

На 6-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Он реализовал большинство и забросил четвертую шайбу в сезоне.