Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне НХЛ
«Ванкувер» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».
На 17-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Это его 39-я заброшенная шайба в сезоне.
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|12.04
|02:00
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Филадельфия – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|12.04
|02:00
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Нью-Джерси – Баффало
|6 : 2
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4
|12.04
|02:00
|
Бостон – Вашингтон
|5 : 2
|12.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 1
|12.04
|02:30
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 5
|12.04
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 3
|12.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|12.04
|05:00
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
|12.04
|05:00
|
Анахайм – Ванкувер
|- : -
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