Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Ванкувер» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

На 17-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Это его 39-я заброшенная шайба в сезоне.