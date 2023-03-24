Кузьменко забросил 35-ю шайбу в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». После первого периода счет 3:1.
На 9-й минуте встречи он сделал счет 2:0. 27-летний россиянин забросил 35-ю шайбу в сезоне.
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|42
|30
|94
|4
|Айлендерс
|72
|37
|35
|82
|5
|Питтсбург
|71
|35
|36
|80
|6
|Вашингтон
|73
|34
|39
|76
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|71
|27
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|В
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|1
|Бостон
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|55
|16
|115
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|43
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|72
|35
|37
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|72
|41
|31
|91
|2
|Даллас
|71
|38
|33
|90
|3
|Колорадо
|70
|41
|29
|88
|4
|Виннипег
|72
|40
|32
|83
|5
|Нэшвилл
|70
|36
|34
|80
|6
|Сент-Луис
|71
|32
|39
|70
|7
|Аризона
|72
|27
|45
|66
|8
|Чикаго
|71
|24
|47
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|71
|44
|27
|94
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|72
|41
|31
|90
|4
|Сиэтл
|71
|39
|32
|86
|5
|Калгари
|72
|32
|40
|79
|6
|Ванкувер
|70
|31
|39
|67
|7
|Анахайм
|71
|23
|48
|56
|8
|Сан-Хосе
|71
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|52
|53
Результаты / календарь
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29.03
|24.03
|01:30
|
Филадельфия – Миннесота
|5 : 4 Б
|24.03
|02:00
|
Флорида – Торонто
|2 : 6
|24.03
|02:00
|
Детройт – Сент-Луис
|3 : 4
|24.03
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|7 : 2
|24.03
|02:00
|
Вашингтон – Чикаго
|6 : 1
|24.03
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|1 : 2
|24.03
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|4 : 2
|24.03
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|2 : 1 Б
|24.03
|04:00
|
Калгари – Вегас
|2 : 3
|24.03
|04:00
|
Даллас – Питтсбург
|3 : 2
|24.03
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|24.03
|05:00
|
Анахайм – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|138
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|110
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|73
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|71
|49
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|70
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|43
|1.94
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.19
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