Кузьменко забросил 35-ю шайбу в сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». После первого периода счет 3:1.

На 9-й минуте встречи он сделал счет 2:0. 27-летний россиянин забросил 35-ю шайбу в сезоне.