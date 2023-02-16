Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:18

Кузьменко забросил 23-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

«Ванкувер» сократил отставание в матче НХЛ против «Рейнджерс».

Российский хоккеист отметился голом в третьем периоде. Счет в матче стал 4:5 в пользу хозяев. Для 27-летнего игрока эта шайба стала 23-й в текущем сезоне. Всего за команду в нынешнем розыгрыше он провел 54 матча.

Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста
Овечкин покинул «Вашингтон» и срочно летит в Россию. Что же случилось?
Британский министр обороны призвал ВСУ экономнее использовать боеприпасы
Признание ФРГ по поводу поставок танков Киеву назвали провалом Запада
«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ после победы над «Арсеналом»
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов забросил 31-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Миннесота» потерпела поражение от «Колорадо». Капризов забросил одну шайбу
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 35 18 78
2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 56 28 28 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 54 16 38 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 40 13 85
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 57 27 30 60
5 Детройт 53 25 28 58
6 Баффало 52 26 26 56
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 54 23 31 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 54 34 20 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 54 21 33 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
16.02 03:00
Торонто – Чикаго
 5 : 2
16.02 05:00
Аризона – Тампа-Бэй
 1 : 0 Б
16.02 05:30
Миннесота – Колорадо
 2 : 3
16.02 05:30
Эдмонтон – Детройт
 4 : 5 Б
16.02 06:00
Анахайм – Баффало
 3 : 7
16.02 06:00
Ванкувер – Рейнджерс
4 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

52 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 41 2.23
Новости
RSS RSS
Все новости