Кузьменко забросил 23-ю шайбу в этом сезоне НХЛ
«Ванкувер» сократил отставание в матче НХЛ против «Рейнджерс».
Российский хоккеист отметился голом в третьем периоде. Счет в матче стал 4:5 в пользу хозяев. Для 27-летнего игрока эта шайба стала 23-й в текущем сезоне. Всего за команду в нынешнем розыгрыше он провел 54 матча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|35
|18
|78
|2
|Нью-Джерси
|53
|35
|18
|75
|3
|Рейнджерс
|53
|31
|22
|70
|4
|Питтсбург
|53
|27
|26
|63
|5
|Вашингтон
|56
|28
|28
|62
|6
|Айлендерс
|57
|27
|30
|61
|7
|Филадельфия
|55
|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|54
|16
|38
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|40
|13
|85
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|57
|27
|30
|60
|5
|Детройт
|53
|25
|28
|58
|6
|Баффало
|52
|26
|26
|56
|7
|Оттава
|53
|26
|27
|55
|8
|Монреаль
|54
|23
|31
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|54
|34
|20
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
|6
|Сент-Луис
|53
|25
|28
|53
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|53
|16
|37
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|54
|30
|24
|66
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|54
|21
|33
|46
|7
|Сан-Хосе
|55
|17
|38
|45
|8
|Анахайм
|54
|17
|37
|40
Результаты / календарь
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20.02
21.02
|16.02
|03:00
|
Торонто – Чикаго
|5 : 2
|16.02
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|1 : 0 Б
|16.02
|05:30
|
Миннесота – Колорадо
|2 : 3
|16.02
|05:30
|
Эдмонтон – Детройт
|4 : 5 Б
|16.02
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|3 : 7
|16.02
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|4 : 6
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|52
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|41
|2.23
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