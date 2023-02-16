Кузьменко забросил 23-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Ванкувер» сократил отставание в матче НХЛ против «Рейнджерс».

Российский хоккеист отметился голом в третьем периоде. Счет в матче стал 4:5 в пользу хозяев. Для 27-летнего игрока эта шайба стала 23-й в текущем сезоне. Всего за команду в нынешнем розыгрыше он провел 54 матча.