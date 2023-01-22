Кузьменко забросил 19-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко сократил отставание своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» — 1:3.

26-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Ойлерз» на 17-й минуте второго периода.

Этот гол стал для Кузьменко 19-м в сезоне-2022/23. Форвард проводит дебютный сезон в НХЛ, на его счету 41 (19+22) очко в 45 матчах.