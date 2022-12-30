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Сегодня, 04:22

Кузьменко забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ванкувер» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 3-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Андрей Кузьменко. Для 26-летнего россиянина этот гол стал 15-м в текущем сезоне.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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2 Нью-Джерси 35 22 13 46
3 Питтсбург 35 19 16 44
4 Вашингтон 37 20 17 44
5 Рейнджерс 36 19 17 43
6 Айлендерс 36 20 16 42
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 33 21 12 43
4 Детройт 33 15 18 37
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Оттава 34 15 19 33
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Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 35 21 14 43
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4 Колорадо 33 19 14 40
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6 Нэшвилл 33 14 19 33
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8 Чикаго 33 8 25 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 38 20 18 46
3 Калгари 37 17 20 41
4 Сиэтл 33 18 15 40
5 Эдмонтон 36 19 17 40
6 Ванкувер 34 16 18 35
7 Сан-Хосе 36 11 25 28
8 Анахайм 36 10 26 24
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31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
30.12 03:00
Баффало – Детройт
 - : -
30.12 03:00
Вашингтон – Оттава
 - : -
30.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
- : -
30.12 03:00
Флорида – Монреаль
 - : -
30.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 - : -
30.12 04:00
Виннипег – Ванкувер
 - : -
30.12 04:00
Миннесота – Даллас
 - : -
30.12 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 - : -
30.12 05:00
Аризона – Торонто
 - : -
30.12 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
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30.12 06:30
Сан-Хосе – Филадельфия
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 36 51
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 34 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

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Торонто

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