Кузьменко забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Ванкувер» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 3-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Андрей Кузьменко. Для 26-летнего россиянина этот гол стал 15-м в текущем сезоне.