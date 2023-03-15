Кузьменко забросил 11 шайб в 12 последних матчах НХЛ
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 5:2.
В составе «Кэнакс» форвард Андрей Кузьменко отметился забитым голом. Таким образом 27-летний россиянин забросил 11 шайб в последних 12 играх. Также у него 6 (5+1) очков в серии из пяти матчей.
В текущем сезоне Кузьменко провел 65 матчей, в которых набрал 60 (33+27) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|96
|2
|Нью-Джерси
|67
|44
|23
|94
|3
|Рейнджерс
|67
|38
|29
|86
|4
|Питтсбург
|67
|34
|33
|78
|5
|Айлендерс
|69
|34
|35
|76
|6
|Вашингтон
|68
|32
|36
|71
|7
|Филадельфия
|67
|24
|43
|59
|8
|Коламбус
|66
|21
|45
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|66
|50
|16
|105
|2
|Торонто
|66
|40
|26
|88
|3
|Тампа-Бэй
|68
|40
|28
|86
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Баффало
|66
|33
|33
|71
|6
|Оттава
|67
|33
|34
|70
|7
|Детройт
|67
|30
|37
|69
|8
|Монреаль
|68
|27
|41
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|68
|37
|31
|87
|2
|Миннесота
|67
|38
|29
|84
|3
|Колорадо
|65
|37
|28
|80
|4
|Виннипег
|68
|38
|30
|79
|5
|Нэшвилл
|65
|34
|31
|75
|6
|Сент-Луис
|66
|29
|37
|63
|7
|Аризона
|68
|25
|43
|61
|8
|Чикаго
|67
|23
|44
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|68
|42
|26
|90
|2
|Лос-Анджелес
|68
|39
|29
|87
|3
|Эдмонтон
|68
|37
|31
|82
|4
|Сиэтл
|67
|37
|30
|81
|5
|Калгари
|68
|30
|38
|74
|6
|Ванкувер
|66
|29
|37
|63
|7
|Анахайм
|67
|22
|45
|54
|8
|Сан-Хосе
|68
|19
|49
|51
Результаты / календарь
5.03
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18.03
19.03
20.03
|15.03
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 3
|15.03
|02:00
|
Филадельфия – Вегас
|3 : 5
|15.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|1 : 4
|15.03
|02:00
|
Питтсбург – Монреаль
|4 : 6
|15.03
|02:00
|
Каролина – Виннипег
|5 : 3
|15.03
|03:00
|
Нэшвилл – Детройт
|2 : 1
|15.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|6 : 3
|15.03
|04:00
|
Эдмонтон – Оттава
|6 : 3
|15.03
|05:00
|
Аризона – Калгари
|4 : 3 ОТ
|15.03
|05:00
|
Ванкувер – Даллас
|5 : 2
|15.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|5 : 6 ОТ
|15.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|5 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|129
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|100
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|96
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|56
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|66
|46
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|44
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|41
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25
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