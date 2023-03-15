Кузьменко забросил 11 шайб в 12 последних матчах НХЛ

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 5:2.

В составе «Кэнакс» форвард Андрей Кузьменко отметился забитым голом. Таким образом 27-летний россиянин забросил 11 шайб в последних 12 играх. Также у него 6 (5+1) очков в серии из пяти матчей.

В текущем сезоне Кузьменко провел 65 матчей, в которых набрал 60 (33+27) очков.