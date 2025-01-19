Кузьменко забил в НХЛ впервые с октября

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился голом в матче против «Виннипега» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Гол стал для 28-летнего россиянина первым в НХЛ с 16 октября прошлого года. Его безголевая серия насчитывала 28 матчей.

В текущем сезоне в активе Кузьменко 11 (2+9) очков в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ.