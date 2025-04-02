Кузьменко забил 10-й гол в сезоне НХЛ

«Лос-Анджелес» забил 3 гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Автором третьей шайбы стал российский нападающий Андрей Кузьменко. Для 29-летнего россиянина это 10-й гол в этом сезоне.

Всего у Кузьменко в этом сезоне 28 (10+18) очков в 58 играх.