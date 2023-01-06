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Сегодня, 07:47

Кузьменко за две минуты оформил дубль в матче против «Колорадо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ванкувер» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 14-й минуте второго периода российский нападающий Андрей Кузьменко реализовал большинство «Кэнакс». Спустя 2 минуты он забил уже в равных составах.

Теперь на счету 26-летнего россиянина 17 заброшенных шайб в текущем сезоне НХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Рейнджерс 40 22 18 50
4 Вашингтон 41 22 19 50
5 Айлендерс 40 22 18 46
6 Питтсбург 37 19 18 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 37 11 26 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 39 23 16 53
3 Тампа-Бэй 37 24 13 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 36 16 20 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
8 Монреаль 39 15 24 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 38 24 14 49
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 39 19 20 41
6 Нэшвилл 37 17 20 40
7 Аризона 37 13 24 31
8 Чикаго 37 8 29 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 41 22 19 50
3 Сиэтл 37 21 16 46
4 Эдмонтон 40 21 19 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Ванкувер 37 16 21 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 39 11 28 26
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
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6.01
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8.01
9.01
10.01
11.01
6.01 03:00
Каролина – Нэшвилл
 3 : 5
6.01 03:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 6
6.01 03:00
Монреаль – Рейнджерс
1 : 4
6.01 03:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 3 : 5
6.01 03:00
Торонто – Сиэтл
 1 : 5
6.01 03:00
Филадельфия – Аризона
 6 : 2
6.01 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
4 : 2
6.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 - : -
6.01 06:00
Вегас – Питтсбург
 - : -
6.01 06:30
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 60
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 55
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

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