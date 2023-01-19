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Сегодня, 08:20

Кузьменко в матче с «Тампой» забросил 18-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ванкувера» Александр Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

26-летний россиянин забросил шайбу на 47-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 1:4.

На данный момент на счету Кузьменко 39 (18+21) очков в 43 матчах сезона.

Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

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Тэйдж Томпсон

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