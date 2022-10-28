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Сегодня, 06:32

Кузьменко в матче с «Сиэтлом» забросил вторую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

26-летний россиянин забросил шайбу на 35-й минуте и сделал счет 3:2. На данный момент на счету Кузьменко 4 (2+2) очка в 8 матчах сезона.

Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сиэтл Кракен
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 5 : 1
28.10 02:00
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 4 : 3
28.10 03:00
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 6 : 2
28.10 03:30
Даллас – Вашингтон
 2 : 0
28.10 03:30
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Сиэтл – Ванкувер
 - : -
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 15
Давид Пастрняк

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Леон Драйзайтль

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И Г
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Тампа-Бэй

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И КН
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Крэйг Андерсон

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Даллас

 6 1.17
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Эдмонтон

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