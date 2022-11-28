Кузьменко в матче с «Сан-Хосе» забросил десятую шайбу в сезоне

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).

26-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте овертайма и принес своей команде победу.

На счету Кузьменко 20 (10+10) очков в 21 матчах сезона.