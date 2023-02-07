Кузьменко в матче с «Нью-Джерси» забросил 22-ю шайбу в сезоне

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

27-летний россиянин забросил шайбу на четвертой минуте и открыл счет в матче.

Позже НХЛ переписал гол Кузьменко на Люка Шенна.

В текущем сезоне Кузьменко провел 49 матчей в НХЛ, в которых набрал 44 (21+23) очка.